“En Túnez, como en muchas partes del mundo, la gente está frustrada con la política partidaria tradicional. Hay un enojo particular con la política de consenso, es decir, con la formación de amplias coaliciones ideológicamente diversas que han gobernado el país con relativo éxito desde 2011, pero que han dejado a la gente con la sensación de que no tiene una verdadera opción democrática. Al mismo tiempo, la tecnología ha reducido las barreras de entrada a la arena política, porque los candidatos no necesitan el respaldo de la maquinaria de un partido para hacerse notar”, sostuvo Christopher Thornton, investigador de la Universidad de Oxford, en diálogo con Infobae.