Por otro lado, la historia de la aerolínea de bandera de Italia no podía ser muy diferente a la historia económica reciente del país. “Si analizamos bien los vaivenes de Alitalia, son una reproducción exacta de un país con un enorme potencial, pero que desde hace 30 años no ha sido capaz de expresar una realidad industrial y política al servicio de Italia”, comenta a Infobae Guido Gazzoli, un ex trabajador de Alitalia y periodista, autor de un libro y de un documental sobre la crisis de la empresa.