En su post en Facebook, Leetal escribió: “Esta es una de las cosas más conmovedoras que he visto en mi vida y me encantaría compartirla con ustedes.Para hacer una larga historia corta, mi abuelo no pudo encontrar a su primo y mejor amigo después del Holocausto y estaba seguro de que había sido asesinado en los campos de concentración. Lo enocntré y pudimos arreglar que los primos se reunieran hoy. La guerra desgarró a tantas familias y reunirlas en Israel es tan mágico”.