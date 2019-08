Aunque la policía abrió una investigación, Connor Betts volvió al poco tiempo a pasearse por los pasillos del colegio, lo que provocó una estampida colectiva de alumnos que se sintieron intimidados por su presencia. El ex director del centro, Chris Baker, dijo al diario local Dayton Daily News que no iba a desmentir esa información, pero que no haría ningún otro comentario. Las autoridades tampoco han facilitado ninguna información al respecto. Pero sí se sabe que ningún antecedente criminal impidió a Connor Betts comprar el arma y las municiones con las que asesinó a nueve personas, entre ellas, su hermana Megan.