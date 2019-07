Hay algunas iniciativas de ONGs que están tratando de suplir la falta de interés de la Administración Trump. "Parents For Peace", de Tennessee, creada por familiares de adolescentes y jóvenes radicalizados reclutados por extremistas, tiene una línea directa para que las personas pueden llamar si temen que un ser querido esté siendo 'tentado". Y dan consejos y recursos para que puedan alejarlos del peligro. En Minnesota, donde centenares de jóvenes de la comunidad somalí-estadounidense (unos 100.000 en Minneapolis) fueron contactados por los reclutadores del ISIS y Al Shabab (una filial de Al Qaeda en el este de África) que operan por Internet, tienen el mejor programa de rehabilitación en Estados Unidos. Decenas de los que viajaron a Somalia y Siria en los últimos años, regresaron a vivir con sus familias. El "Programa de Desadaptación y Desradicalización del Terrorismo", fundado por un ex funcionario que dirigió por años el programa de libertad condicional en el estado, tiene una red de contención para acompañar a estos chicos en su reingreso a la sociedad. Desde que comenzó a funcionar, hace dos años, tuvo resultados mixtos. Diez ex combatientes completaron el programa con éxito y otros diez lo abandonaron sin mostrar ninguna voluntad de cambio. El profesor canadiense, Mubin Shaikh, cree que ese es el camino correcto. "La desradicalización no debe ser una cosa del gobierno; los esfuerzos de arriba hacia abajo impulsados por el gobierno van a fracasar porque no provienen de las comunidades en riesgo", dice Shaikh. "Para que haya un cambio social significativo dentro de las comunidades, debe ser dirigido por sus mismo integrantes". En algunos casos, los jueces ordenaron a los ex combatientes liberados a pasar una temporada en "casas intermedias", que están diseñadas para ayudar a las personas condenadas por delitos de consumo de alcohol y drogas a regresar a la vida civil.