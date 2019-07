"Pelosi no quiere que los votantes estadounidenses en 2020 vean a The Squad como la cara del Partido Demócrata, porque están estrechamente identificados con los socialistas —dijo Baker—. La palabra socialista en los Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo tóxica, y Trump ha estado trabajando duro para colgar esa etiqueta a los demócratas y presentar al equipo no sólo como socialistas sino también como socialistas extranjeros. Esta división dentro del partido es seria y Trump la está explotando. Lo usa no sólo para solidificar su base, sino también para asustar a otros votantes y hacerles creer que los demócratas son un partido radical".