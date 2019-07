En términos políticos, Katrina ensombreció la fase final del periodo de George W. Bush como presidente de Estados Unidos, debido a su reacción ante el problema. Él mismo escribió en sus memorias: "Me enorgullezco de mi habilidad para tomar decisiones claras y efectivas. Aún así, tras Katrina, eso no ocurrió. El problema no fue que yo tomara malas decisiones, fue que me tomé mucho tiempo en decidir".