"AJ quería volver a su casa en Utah y yo no quería ir con él. Eso le hice enfadar pero tengo hijos, simplemente no podía irme de Dallas", relató Tenisha."Me dijo que no hablara con nadie. Solía controlarme. Empezó a ponerse más y más agresivo. Después, dijo que me mataría si no iba a Utah".