Desde que supieron que el bebé había sobrevivido a la muerte de Marlen, la familia de la adolescente oró por un milagro. A pesar de que los doctores les comunicaron que padecía muerte cerebral, el padre del pequeño aseguró que no lo iban a desconectar. El abuelo del recién nacido insistió: "Los médicos dicen que no siente nada. Pero cuando le toco, reacciona. El bebé está mejorando. Él es el regalo que Marlen me dejó".