El fiscal especial Robert Mueller anunció este miércoles su renuncia al Departamento de Justicia en su primera declaración pública luego de haber finalizado la investigación en torno a los lazos entre Rusia y la campaña de Donald Trump, en un mensaje en el que destacó que no se pudo determinar si es que el presidente cometió un crimen, pero no tiene la seguridad de que no lo hizo.