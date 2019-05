"Era el odio en sí mismos", continuó. "Y necesitaban apoyo y no lo recibieron y eso podría tener mucho que ver con cómo terminó esto. La forma en que se sintieron no es una excusa para lo que hicieron. Pero creo firmemente que si hubieran recibido la ayuda que necesitaban desesperadamente, su estado no habría progresado tan lejos".