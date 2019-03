California, que representa el 12% de la población de EEUU, también alberga una cantidad desproporcionada de personas sin hogar con el 22%, pero muchos no se ajustan al estereotipo de la falta de vivienda: no tienen drogas ni alcohol ni problemas psiquiátricos. Están empleados, pero no ganan lo suficiente para pagar los precios de alquiler que siguen subiendo en el estado. Algunos no se consideran personas sin hogar en absoluto, simplemente ven la opción de vivienda no ortodoxa, lo definen como una opción más barata.