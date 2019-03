En las conversaciones oficiales seguramente estará muy arriba en la agenda la situación de Venezuela. Ambos presidentes expresaron reiteradamente que quieren ver el fin del régimen de Nicolás Maduro y terminar con la crisis humanitaria que viven los venezolanos. Pero aquí aparecen las grietas dentro de sus propios gobiernos. Trump expresó la posibilidad de crear una base militar en Brasil que dé apoyo a una supuesta intervención militar para derrocar al régimen chavista venezolano. Algo a lo que se opone el vicepresidente brasileño Hamilton Mourão, representante del ala de los militares y del grupo de los tecnócratas liderada por el ministro de Economía, Paulo Guedes y el de Justicia, Sérgio Moro. "Si bien Mourão no va a estar presente en la reunión no será ninguna sorpresa verlo contradecir públicamente a Bolsonaro mientras éste se encuentre en Washington como ha venido sucediendo en los últimos meses", escribió Oliver Stuenkel, columnista del Americas Quarterly y profesor de Relaciones Internacionales en la Fundación Getulio Vargas de São Paulo.