Breslow no es el único desertor exitoso de Stanford. También se cuentan Evan Spiegel, de Snap Inc., quien abandonó la licenciatura; o Elon Musk, de Tesla Inc., quien duró menos de una semana en su Ph.D. Un notable alumno multimillonario, Peter Thiel, creó una beca que ofrece a los jóvenes emprendedores US$100.000 para que pongan la universidad en espera.