"Eran días de 16 a 18 horas, ya para el quinto día era loquísimo porque las piernas y las rodillas sienten el esfuerzo; se hinchan las rodillas por el frío y eso no me había pasado nunca. Cuando llegaba al barco a la noche, me daba un baño caliente y bajaba la hinchazón, pero el cuerpo ya estaba muy deteriorado", cuenta sobre la experiencia de correr días y noches de forma continua por la fría Antártida.