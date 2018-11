Tras reconocer su derrota en una llamada a DeSantis, el demócrata alcalde de Tallahassee, capital del estado, dijo: "No podríamos estar más orgullosos del modo en que competimos. Reconocemos que no ganamos esta noche". Declaró ante una multitud que fue a apoyarlo bajo la lluvia: "A todos les digo: quiero alentarlos para que no se rindan. No hay que abandonar la lucha" Él mismo, aseguró, seguirá "en el frente".