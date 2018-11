Por el momento no hay pistas sobre qué pudo haber ocurrido en en aquellas calles silenciosas. "Tenemos un doble asesinato y la desaparición de una niña de 13 años, no hay mucho más que decir que eso. Y eso es una frustración. No hay una sola piedra que no haya sido dada vuelta", dijo el Sheriff del Condado de Barron, Chris Fitzgerald.