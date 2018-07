(Cortesía: Last Week Tonight/HBO)

La semana del histórico desplome en la bolsa de Facebook —en un sólo día perdió el 18,9% de su valor, casi USD 120.000 millones— cerró con una demoledora burla de John Oliver en su programa Last Week Tonight. El comediante británico hizo una parodia del video "Here Together" ("Aquí, juntos") que la empresa de Mark Zuckerberg encargó como parte de su estrategia de disculpas tras el escándalo de Cambridge Analytica.