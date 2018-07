De ser el caso, la acción de la red social no hubiera mostrado la recuperación que tuvo en abril y mayo. La respuesta de los mercados no fue a las críticas de privacidad, sino a las menores ganancias y bajas proyecciones. Incluso, algunas instituciones como Bank of America o Goldman Sachs continuaron recomendado comprar las acciones, mientras que otras consultoras no bajaron la calificación de la compañía.