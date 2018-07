En junio de 2016, Scates -que ya estaba en contacto con él- le pidió su ayuda formalmente. Con las cinco o seis fotografías que había del esqueleto no podía hacer mucho. "Las miré durante un par de meses. Pensé… no… el ángulo está mal. No tiene mandíbula. No hay color de pelo. Los dientes frontales no están. No hay forma que pueda hacer algo con esto. Pero finalmente dijo al diablo, le daré una oportunidad", relató Koppelman.