Las cosas que más amo: jugar con mi hermana, mi conejito azul, Thrash Metal, Legos, mis amigos de guardería, Batman y cuando me ponen a dormir antes de que accedan a mi puerto. Cosas que odio: ¡Pantalones! Este cáncer sucio y estúpido; cuando acceden a mi puerto, agujas y la nariz de mono que huele a pedos de cereza… Me gusta la nariz de mono de menta como en Mayo Radiation y ese tipo que me ayudó a construir Legos (Randy).