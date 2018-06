"Estas enormes corporaciones saben absolutamente todo acerca de nosotros y no tenemos derecho alguno" dijo el multimillonario en una entrevista reciente, otorgada a la salida de una reunión en el Capitolio estatal. "Se me ocurrió que investigaría qué saben estas compañías acerca de mi y al enterarme me di cuenta de que había que hacer algo" agregó.