La localización del paradero del asistente personal del Chapo eventualmente llevó a su captura en el cuarto piso del hotel Miramar de Mazatlán. "Llevaba puesta una gorra de béisbol negra que había tomado de su closet, el único souvenir de la cacería. Me le acerqué con un pasamontañas negro, me puse enfrente y le dije lo primero que me salió… ¿Qué pasa Chapo?".