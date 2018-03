Ese año, continuando su investigación, Davies habló con varios ex empleados y clientes de SCL y con el CEO de CA, suspendido en este momento. Nix se explayó sobre los "cientos de miles de personas" que en los Estados Unidos habían completado sus cuestionarios en línea (en realidad, sólo 270.000 usuarios de This Is Your Digital Life permitieron, por autorizaciones tácitas o mal informadas, cosechar datos en cadena de 50 millones de personas con cuentas en Facebook).