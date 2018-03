-¿Cómo se solucionó todo?

-El incendio duró aproximadamente catorce minutos. Mientras tanto, cuidábamos que no surgieran incendios secundarios (que los pondrían aún en más aprietos). A medida que los gases se calentaban, las cosas se iban derritiendo… Era una calientísima bola de fuego fuera de control. Fuimos capaces de apagar el incendio y evitar que se propagara… La otra parte difícil fue intentar mantenernos en una atmósfera llena de humo. La tripulación utilizó máscaras de oxígeno hasta estar seguros que el riesgo habría desaparecido por completo. En ese momento debes deshacerte de cualquier distracción, enfrentar el miedo mientras que te das cuenta: si no me mantengo calmado, moriré.