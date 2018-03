"¿Acaso estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado?", se preguntó la abuela de la víctima, Sequita Thompson, en declaraciones al Sacramento Bee. "Vamos, no necesitaban hacer eso", lamentó. Además, resaltó que su nieto no coincidía con el perfil que buscaba la policía, ya que la denuncia hablaba de un sujeto alto y su nieto no era de gran estatura.