Según Bauer, a cambio de la firma del acuerdo con Irán, que solamente ralentizó y no detuvo la carrera hacia las armas nucleares por parte de Teherán, Obama ordenó dejar de lado la investigación sobre Hezbollah en la venta de drogas y la recaudación de dinero para sus operaciones terroristas. Bauer agregó que el ex presidente sabía que el programa nuclear de Irán no era su única amenaza ya que desde la Revolución Islámica de 1979, el objetivo del régimen es "difundir el Islam revolucionario" dirigido a aquellos que se consideran un obstáculo en su avance, como Estados Unidos, Israel y las potencias musulmanas suníes rivales como Arabia Saudita y los Estados del Golfo. Sin embargo, la ex funcionaria ratificó que la decisión de Obama fue la de cancelar el proyecto Cassandra.