En 2010, en una entrevista con Associated Press, Taylor dijo que suponía que los violadores estaban muertos por entonces, pero que ella esperaba todavía una disculpa de las autoridades. "Significaría mucho para mí. Los que me hicieron esto… no pueden no disculparse". La Legislatura de Alabama aprobó una resolución de disculpa, finalmente, en 2011.