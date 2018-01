"Fire and fury: inside the Trump White House" saldrá próximamente a la venta pero los extractos que ya comenzaron a difundirse en la prensa han causado mucho revuelo. Es que en el explosivo texto se asegura que Melania Trump no quería que su marido ganara la presidencia, que Ivanka Trump tiene aspiraciones propias y que Steve Bannon, ex asesor estrella del magnate, no duda en calificarlo de "traidor" por el Rusia Gate.