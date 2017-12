El gerente del lugar llamó al 911 de inmediato. Al hacerse presente la Policía, dieron por muertos a los cuatro. En una conferencia de prensa posterior, Tedesco diría que lo que vio nadie podría olvidarlo. Pero no quiso dar detalles a los periodistas presentes. "Fue salvaje", sólo alcanzó a resumir, según consignó el diario The New York Times.