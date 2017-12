Entre los homicidios y el robo, Simpson debió cobrar en efectivo sus apariciones artísticas en un tour por 35 ciudades, recordó su ex manager Norman Pardo. Su libro If I Did It fue un ejemplo de lo que sucedía con un contrato: la editorial debió ceder los derechos a la familia Goldman (para lo cual se destruyeron 400.000 ejemplares y se echó a la directora del sello que lo había publicado) y los padres del asesinado lo relanzaron con el título I Did It: Confessions of the Killer (Lo hice: Confesiones de un asesino), con el condicional If (Si) en tipografía pequeña.