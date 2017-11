El magistrado del condado de White County, en Tennessee, le ofrecía a los condenados por drogas un procedimiento de esterilización a cambio de una sensible reducción en sus sentencias. De esta forma, argumentaba Benningfield, no pondrían a sus potenciales hijos en riesgo, ya que no podrían tenerlos. Pretendía romper el "círculo vicioso" que se generaba entre padres e hijos, afirmaba, mediante vasectomías e implantes de control de natalidad en las mujeres. Pero su fundamentación no fue suficiente.