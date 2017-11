Sin embargo, antes del show, ocurrió un incidente. "Franken y yo estábamos solos detrás de escena repasando el guion y me dijo que necesitábamos practicar el beso. Me reí y lo ignoré. Lo repitió. Le dije que se relaje". Su insistencia la puso incómoda, pero Frenken no cedía y argumentaba que los buenos actores debían practicar.