El 26 de septiembre de este año había escrito en Evening Sends respecto a lo que sucede en las montañas. Al peligro constante que se enfrentan los montañistas. "En los últimos años he observado a muchos amigos ir a las montañas y nunca regresar, me di cuenta de algo doloroso", comenzó su artículo en el que se diferenciaba de los demás millennials al bromear en que no tenía un perfil en Facebook.