La división que genera el tema se ve en que sólo el 29% de los propietarios piensa que un aumento de los controles para comprar armas ayudaría a disminuir masacres como la de Las Vegas, contra un 56% de los no propietarios que sí lo piensan. Mauser es de los que piensan que una reforma en esa dirección no daría resultado. "Las estrictas leyes europeas no impidieron las masacres en masa, ya sea con armas o con bombas. No sirvieron para evitar que terroristas consiguieran AK-47 ilegales para matar a más de 130 personas en París, ni tampoco para prevenir que un atacante utilice un camión en Niza para matar a más de 80 personas".