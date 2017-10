El dato es interesante si se tiene en cuenta que Marilou todavía no hizo su descargo, ni se sabe bien dónde está… al menos no fue difundido mediáticamente. Es que las autoridades aseguran haberla contactado y que ella no tiene nada que ver con el ataque de las Vegas, pero las versiones sobre su paradero confunden. Hay quienes dicen que está en Japón y otros que está en Filipinas, justamente donde fue depositado el dinero de Paddock.