El experimento del bitcoin en El Salvador no está dando resultados

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele (REUTERS/Jose Cabezas)

¿La caída del precio del bitcoin tras el colapso de ftx, una bolsa de criptomonedas, hará que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que apoya el bitcoin, reconsidere su apuesta por las finanzas del país? Hasta ahora, Bukele, que hizo del bitcoin una moneda de curso legal en septiembre de 2021, parece desafiante. El 17 de noviembre tuiteó que su gobierno compraría un bitcoin al día, después de no haber comprado ninguno en casi seis meses. También se ha desentendido de las críticas a su decisión de comprarlo con dinero público. “Dejen de beber el Kool-Aid de las élites y miren los hechos”, escribió hace dos meses.

Desgraciadamente, los hechos son terribles, al menos para los 6,5 millones de habitantes de El Salvador. El país ha perdido 65 millones de dólares, o dos tercios, de los 105 millones de dólares que el líder obsesionado por las redes sociales ha desembolsado en la criptodivisa. (Esto supone que se puede tomar la palabra de Bukele; las compras se rastrean mediante sus tweets). Bukele ha afirmado que no se trata realmente de pérdidas, ya que no ha vendido ninguna de las monedas, desmintiendo a los hermanos del bitcoin, que gritan que un bitcoin vale un bitcoin cada vez que baja de precio. También afirma que la caída no es un gran problema, ya que representa el 0,2% del PIB. Considera que el bitcoin impulsa el turismo.

Aun así, el gobierno no tiene dinero. Y las pérdidas de la borrachera de bitcoin de Bukele han costado al país de otras maneras. Los analistas y los acreedores temen que El Salvador sea incapaz de pagar el servicio de su deuda, incluidos unos 667 millones de dólares que vencen en enero. Para asegurar a los mercados que evitaría un impago, el gobierno recompró 565 millones de dólares de sus bonos soberanos en septiembre. Pero ese mes la agencia de calificación Fitch rebajó la calificación del país. El Salvador podría recurrir a China para comprar su deuda externa, si se llega a un posible acuerdo de libre comercio.

A los salvadoreños no les ha picado el gusanillo del bitcoin. Menos de una cuarta parte de los encuestados en septiembre había pagado algo con ella. Algunos de ellos pueden haberlo hecho sólo para utilizar los 30 dólares de bitcoin que el gobierno dio a las personas que descargaron una cartera digital. El 77% pensaba que el gobierno debería dejar de comprarlo. Esto hace que la criptografía sea la debilidad de Bukele. El autoproclamado “dictador más guay del mundo” tiene un índice de aprobación del 86%, sobre todo por la represión del crimen. Desde marzo, más de 50.000 presuntos miembros de bandas han sido encerrados. Pero tener una política impopular puede ser un coste que está dispuesto a absorber, como las pérdidas de bitcoin. Al menos por ahora

© 2022, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

