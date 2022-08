La ofensiva de Ucrania para recuperar Kherson, una ciudad crucial ocupada por Rusia

Un camión militar ruso pasa junto a una munición sin explotar durante la invasión a Ucrania en el pueblo de Chornobaivka, Kherson, la provincia que Kiev quiere recapturar (Reuters)

En agosto de 2014, el ejército de Ucrania sufrió una de las mayores tragedias de su historia independiente. Los soldados ucranianos se encontraron asediados por las fuerzas prorrusas en Ilovaisk, una ciudad de la provincia oriental de Donetsk. Mientras intentaban escapar, al menos 366 soldados murieron en lo que muchos ucranianos describen como una masacre. La resonancia histórica de ese episodio no habrá pasado desapercibida para los generales ucranianos que el 29 de agosto, ocho años después, desataron una aparente contraofensiva contra Rusia en el sur de la provincia de Kherson.

Las primeras noticias de un ataque llegaron a primera hora de la tarde con informes de que la primera línea de defensas rusas al norte de la ciudad de Kherson había sido penetrada. Una unidad ucraniana dijo que había hecho retroceder a las tropas prorrusas desde cerca de Oleksandrivka, a menos de 25 km al noreste del centro de la ciudad, después de que supuestamente los paracaidistas rusos de élite del segundo escalón, en la retaguardia, no les apoyaran y huyeran. Un portavoz del mando del sur de Ucrania confirmó que el ejército había iniciado “acciones ofensivas en varias direcciones del sur”. El jefe adjunto del vecino distrito militar de Odessa fue más explícito. “La batalla por la ciudad de Kherson ha comenzado”, escribió.

Una fuente de la inteligencia militar ucraniana describió el avance a The Economist en términos menos excitantes. Dijo que no era más que el preludio de una operación mayor. Había sido posible gracias a una ofensiva de la que no se informó en el este del país, en la frontera entre las provincias de Donetsk y Luhansk, que había tomado seis pueblos y desviado con éxito los recursos de la aviación y la defensa aérea rusas. En la noche del 28 de agosto, Ucrania volvió a centrar su atención en el sur, atacando puentes clave, cruces de ríos, depósitos de municiones y puntos de mando rusos. Eso significó que cuando la artillería y la aviación ucranianas atacaron entonces las líneas del frente, la parte rusa no pudo pedir apoyo ni coordinación. “Cuando los asaltamos”, dijo el oficial, “huyeron”.

La fuente dijo que atravesar la primera línea de defensas rusas era una buena noticia. Pero le esperaba una prueba más dura: penetrar la segunda línea, que, advirtió, estaba asegurada menos por la infantería que por unidades mecanizadas más duras y móviles. Si Ucrania lograba hacerlo, tendría todas las posibilidades de superar una tercera línea de defensa para llegar a las orillas del río Dniéper al noreste de la ciudad. Eso supondría un verdadero problema para las 20.000-25.000 tropas rusas que se cree que están desplegadas en la orilla occidental del río, dejándoles pocos medios fiables de retirada.

Un ex alto funcionario ucraniano dijo que el objetivo inmediato de la operación no era atacar directamente a las fuerzas rusas en la ciudad de Kherson, sino debilitar las posiciones rusas alrededor de la ciudad con la esperanza de obligarlas a retirarse sin una destructiva batalla urbana. “Si sólo tomamos Kherson”, dijo, “nos bombardearán a nosotros y a la ciudad desde el otro lado del río”. El ex funcionario predijo que la ofensiva continuaría sin prisas ni excesivos riesgos.

Los generales y oficiales ucranianos habían insinuado durante meses que estaban preparando una contraofensiva para recuperar Kherson, que se convirtió en la primera gran ciudad en caer ante Rusia en marzo, y sus alrededores. Desde finales de junio, Ucrania ha estado utilizando lanzacohetes Himars suministrados por Estados Unidos para destruir o inutilizar los puentes sobre el Dniéper, interrumpiendo el suministro de municiones y otros equipos pesados a las fuerzas rusas. Esto ha contribuido en gran medida a socavar la capacidad de Rusia para defender sus posiciones. Pero los expertos militares se han mostrado escépticos respecto a que el ejército ucraniano disponga de los efectivos y el equipamiento necesarios para lanzar una ofensiva terrestre a gran escala. La semana pasada, algunos funcionarios ucranianos restaron importancia a la idea y sugirieron que su objetivo era el desgaste constante en lugar de un ataque rápido.

No está claro, por ahora, hasta dónde puede llegar Ucrania con estos ataques. Los funcionarios occidentales los describen como operaciones de “conformación”, una jerga militar para los ataques preliminares destinados a ablandar las defensas del enemigo antes de una ofensiva. Eso podría describir gran parte de lo que Ucrania ha estado haciendo desde finales de junio, utilizando Himars y otras armas para destruir depósitos de municiones, puestos de mando y bases aéreas en todo el sur de Ucrania. Sin embargo, lo notable de los últimos ataques es que no se limitaron a atacar zonas de retaguardia, como depósitos y cuarteles generales.

La fuente militar ucraniana confirmó que era la primera vez que se utilizaban misiles Himars en una situación táctica del campo de batalla, golpeando a la infantería y otras posiciones de la línea de frente -como las de los alrededores de Oleksandrivka- en lugar de ataques a centros logísticos y de mando. Esto tuvo la ventaja adicional de permitir que los cohetes se dispararan desde una distancia más segura de las fuerzas rusas, dijo. También demostró que el alto mando ucraniano confiaba en recibir suministros continuos de los cohetes. El 24 de agosto, día de la independencia de Ucrania, el presidente Joe Biden prometió que Estados Unidos enviaría otros 2.980 millones de dólares en equipamiento militar, incluyendo municiones nuevas.

Los generales ucranianos parecen creer que este es el momento adecuado para atacar. Una fuente del ejército ucraniano dijo que era importante llegar a la orilla occidental del Dniéper antes de que Rusia tuviera la oportunidad de llevar refuerzos por el río. Los comandantes ucranianos también podrían creer que se está cerrando una ventana de oportunidad. Muchas unidades rusas están gravemente infradotadas, pero el 3er Cuerpo de Ejército del país, una nueva formación, ha estado levantando nuevos batallones de voluntarios, algunos equipados con plataformas avanzadas como vehículos blindados BMP-3 y tanques T-90M. Esto podría permitir a Rusia plantear una mayor amenaza ofensiva en las próximas semanas.

Las próximas 24 horas serán cruciales, ya que las tropas ucranianas de primera línea son vulnerables mientras Rusia intenta contener el avance. Pero Ucrania cree que está tomando la iniciativa. La primera fase de esta guerra terminó con la ignominiosa retirada de Rusia de Kiev y el norte de Ucrania a principios de abril. La segunda culminó con la toma rusa de Severodonetsk, en la provincia de Luhansk, a finales de junio. Las líneas del frente apenas se han movido en los dos meses transcurridos desde entonces. Si realmente Ucrania ha encontrado una débil grieta en la armadura de Rusia, podría marcar el comienzo del tercer capítulo de la guerra.

