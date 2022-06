Xi Jinping prohíbe murmurar dentro del Partido Comunista (The Economist)

Para comprender el pésimo estado del debate político en la China moderna, considere lo siguiente: hay discursos reformistas de Deng Xiaoping, el difunto líder supremo, que podrían ser fácilmente prohibidos por los censores hoy en día . Un buen ejemplo es el discurso de Deng sobre las ventajas de la dirección colectiva del Partido Comunista y del Estado chino, pronunciado en agosto de 1980 cuando se enfrentó a los veteranos de la recién terminada era Mao y los sustituyó por modernizadores.

Deng era un hombre de partido, no un disidente. Un revolucionario y nacionalista implacable y curtido en mil batallas, apoyó las reformas que prometían hacer funcionar mejor el régimen de partido único y la economía, y así fortalecer a China. Sin embargo, cuando se relee en 2022, su discurso sobre la reforma de la dirección del partido y del Estado suena como un grito de disidencia. Porque es un argumento convincente sobre por qué es una locura, dada la historia de China, entregar demasiado poder a una sola persona .

A finales de este año, se espera que el presidente Xi Jinping consiga un tercer mandato como jefe del partido y, con ello, una autoridad personal como la que disfrutó por última vez el presidente Mao Zedong. En las reuniones preparatorias celebradas en todo el país, los jefes provinciales del partido se afanan en declarar su fidelidad a los “dos establecimientos”: la jerga del partido para establecer a Xi como el núcleo de la dirección del partido y para establecer el Pensamiento Xi Jinping como la ideología rectora de China. Se desempolvan títulos de la época de Mao como “timonel”. Los periódicos del partido hablan de una época cuya grandeza está marcada por la aparición de Xi, un hombre de “liderazgo excepcional y personalidad majestuosa”.

Deng explicó hace cuatro décadas por qué esta evolución es peligrosa . Su discurso de 1980 se basó en el recuerdo de los años de Mao, una época cruel de errores políticos y hambrunas provocadas por el hombre, purgas políticas y un culto a la personalidad que sólo terminó con la muerte del déspota en 1976.

Abre el discurso con cuatro principios. En primer lugar, advierte contra las concentraciones excesivas de poder . A continuación, señalando los límites de los conocimientos, la experiencia y la energía de una persona, Deng aconsejó no dar dos o más puestos a la misma persona: una broma amarga en una China en la que Xi es jefe del partido, jefe militar, jefe de Estado y presidente de numerosos organismos de formulación de políticas. En tercer lugar, Deng pidió una distinción más clara entre el papel de supervisión política del partido y la labor tecnocrática del gobierno : un principio cada vez más pisoteado desde 2012, cuando Xi asumió el poder y reafirmó la autoridad del partido sobre las instituciones del Estado. En cuarto lugar, Deng apoyó la promoción de funcionarios más jóvenes para evitar crisis de sucesión. Xi cumple 69 años este mes y no tiene herederos. Por si fuera poco, Deng denunció los elogios que implican que “la historia la hacen unos pocos individuos”, una noción que calificó de poco marxista (un argumento justo, dado el enfoque de Marx en las grandes tendencias económicas y sociales que dan forma a los acontecimientos).

En un punto, Deng pareció coincidir con su actual sucesor, cuando advirtió en 1980 contra el “faccionalismo”, recordando las destructivas luchas internas del último periodo de Mao. En la primera década de Xi al frente del partido se han endurecido las normas contra las “camarillas” y el menosprecio de las políticas de los líderes. La disciplina se ha visto reforzada por una campaña anticorrupción que ha durado años. En ella se ha investigado a millones de miembros y funcionarios del partido de todos los rangos, aparentemente por corrupción e inmoralidad, pero con penas de prisión especialmente duras para los grandes que desafiaron o criticaron a Xi. El mes pasado, el partido anunció, de hecho, una prohibición de las murmuraciones, prohibiendo a los altos cargos retirados hacer “discursos políticos negativos” o comentar públicamente las políticas importantes .

El silenciamiento de la disidencia por parte de Xi es más ambicioso que todo lo que intentaron sus predecesores . Durante décadas, después de la muerte de Mao, los jefes del partido alabaron la sabiduría que ofrecía el “liderazgo colectivo” y denunciaron el “faccionalismo”. Pero en realidad sabían, y aceptaban tácitamente, que se trata de dos aspectos del mismo fenómeno, sostiene Olivia Cheung, de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, autora de un nuevo y elegante trabajo de investigación: “Factional model-making in China: party elites’ open political contention in the policy process”.

El documento expone cómo los líderes nacionales gobernaron equilibrando las facciones rivales. A su vez, surgieron normas que permitieron a los ancianos mostrar su desprecio por las políticas principales del partido sin cruzar la línea de la revuelta abierta. A modo de estudio de caso, el artículo describe una procesión de ancianos del partido, generales retirados y miembros de la familia Mao que, entre 1990 y la elevación de Xi como líder, visitaron Nanjie, un pueblo de la provincia central de Henan que rechazó las reformas agrarias para volver a convertirse en un colectivo. Sus visitas indicaban la inquietud por la adopción del capitalismo por parte del partido y fueron bien recibidas por los dirigentes de Nanjie, muy hábiles políticamente. Ahora, cediendo a los tiempos, el pueblo se autodenomina parte de la campaña nacional de Xi para el alivio de la pobreza rural, aunque siga adornado con carteles de Mao, Stalin, Lenin y Marx. La señalización facciosa de los izquierdistas y otros era molesta para los líderes anteriores, pero tenía su utilidad. La prohibición de Xi de refunfuñar es en realidad una prohibición de las formas informales en que los ancianos hablaban entre sí, dice Cheung . Sin la informalidad, el partido corre el riesgo de convertirse en una cámara de eco.

La política china se simplifica a menudo en una saga de algunas personalidades enfrentadas. Esto pasa por alto el hecho de que Xi preside una maquinaria política en expansión, impulsada por grupos de interés que compiten entre sí. Ha desmantelado las válvulas de seguridad que permitían a esa maquinaria ventilar las presiones internas, afirma Jude Blanchette, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de estudios de Washington.

Esas presiones no han desaparecido: Blanchette está intrigado al ver que el discurso de Deng de 1980 se publica en las redes sociales chinas. Esto no es una prueba de que Xi se enfrente a un golpe de Estado, a pesar de las recientes especulaciones sobre desavenencias en la cúpula. Es un recordatorio de que no tiene garantizado un tercer mandato exitoso, entre otras cosas porque los burócratas chinos descontentos son maestros en el arrastre. Comprendiendo estos peligros, Deng declaró en 1980: “ Ningún cuadro dirigente debe ocupar un cargo indefinidamente ” (antes de retener el poder supremo para sí mismo). Sería un anciano valiente quien citara sus palabras hoy. ■

