1. Liberar a todos los presos políticos.

2. No encarcelar por "me gusta".

3. Detener los arrestos ilegales en mítines.

4. Permitir la competencia política en el país.

5. No fabricar acusaciones criminales y no mantener a la gente en las cárceles sin ninguna razón.

6. Convertir al policía terrenal en el Policía Celestial (metáfora de un poema de Dimitri Prigov).