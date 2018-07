Antes había reconocido la destreza en el gol de Cheryshev que había puesto la primera diferencia a favor de Rusia. Después no pudo contener la felicidad y en un salto que las cámaras tomaron y que hasta fue fuente de memes festejó el gol de Vida que ponía 2 a 1 en ventaja a los croatas. Era la primera vez que veía un partido del mundial desde los estratos reservados para mandatarios. "En primer lugar me gusta estar aquí como una hincha más. Porque cuando animo al equipo me gusta hacerlo de una manera que a veces puede ser un poco inapropiada en la zona vip. Pero esta noche me han permitido llevar los colores nacionales. La FIFA y los anfitriones me lo permitieron. Esto me hace feliz", respondió antes del triunfo de su selección ante Rusia.