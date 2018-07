Diego Armando Maradona habló sobre la eliminación de Uruguay y puntualizó en lo hecho por el joven Kilyan Mbappé: "Pasa de 0 a 120. Es inmarcable. Hoy tiró un centro que no llegó nadie porque no tienen la velocidad de él. Se hace difícil cuando él encara. Encara y no tiene miedo. ¡Tiene 19 años!".