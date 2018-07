Habló de Cavani, de Messi, de Mbappé y de Griezmann. Sobre su compañero de ataque, dijo: "Me incluyo en esos tres millones de uruguayos que esperan por Edi. Sé que es complicado porque no es nada fácil la lesión y porque hay pocos días de recuperación, pero sé que las ganas, la actitud y la entrega él lo va a tener para estar, aunque no depende de él". De Messi, reveló que le mandó mensaje luego de la eliminación de Argentina pero no confesó qué le dijo: "Con Leo hablé, pero lo que charlamos va a quedar entre nosotros. Fue un mensaje de apoyo al amigo y él me felicitó por seguir avanzando nosotros".