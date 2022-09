Un futbolista brasileño apuntó contra un periodista que publicó un video de su pareja, Alisha Lehmann: “No tienes respeto”

El mediocampista brasileño del Aston Villa Douglas Luiz se convirtió en el protagonista de un episodio que está recorriendo el mundo después de pronunciarse en su cuenta oficial de Twitter contra un periodista que publicó un video de su novia, la también jugadora de Aston Villa Alisha Lehmann.

En las imágenes que compartió el comunicador brasileño Milton Neves en su red social, y que posteriormente borró, se podía ver a la delantera suiza festejando uno de los goles con los que su equipo se impuso al Manchester City por 4-3, correspondiente a la primera jornada de la Women Super League.

En el video, la joven de 23 años saltó de espaldas como suele hacerlo Cristiano Ronaldo y señaló su dorsal al público. Sin embargo, la grabación terminaba con un polémico mensaje: “¿Qué número tenía en su camiseta?”, sexualizando a la deportista. “Míralo y opina”, le pidió el periodista de 71 años a sus más de 2,2 millones de seguidores.

Un futbolista carga contra un periodista por publicar un video de su novia

Minutos más tarde, fue Douglas Luiz el que utilizó su red social para responderle y defender a su pareja con un descargo que tuvo más de 100 mil likes: “Eres mayor (por su edad), llevas años en el fútbol y publicas un vídeo que no respeta el fútbol femenino y ni siquiera a la jugadora, que es mi novia. No has aprendido lo que es el respeto, eso es una mierda”. Posteriormente, el experimentado comunicador optó por borrar el tuit que se había vuelto viral rápidamente.

La publicación en redes sociales

Douglas Luiz y Alisha Lehmann comenzaron a mostrarse juntos desde noviembre del 2021, ocho meses después de que la jugadora terminara otra relación. Ambos protagonistas formalizaron su vínculo a principios de este año y desde entonces suelen compartir fotos y videos juntos en sus redes sociales. La última corresponde a principios de este mes cuando hicieron una publicación en simultáneo en la que ella escribió: “Te amo” y él le contestó “Yo te amo amor”.

El posteo en conjunto de ambos protagonistas (alishalehmann7/dgoficial)

La delantera, que tiene 8.4 millones de seguidores en Instagram, es una de las grandes promesas del fútbol suizo por su talento y poder goleador. De 23 años y 1.65 de estatura, la joven que dio sus primeros pasos en el BSC YV Frauen de su país en 2016, fichó por el West Ham United dos años más tarde hasta que en el 2021 fue contratada por el Aston Villa.

En esta temporada Lehmann ya se estrenó en la red en la Woman Super League al convertir uno de los cuatro goles con los que su equipo se impuso por 4-3 ante el Manchester City. Tras dos fechas disputadas, el club londinense es tercero en la tabla general por detrás del Arsenal Women y el Manchester United Women, todos con la misma cantidad de puntos (6).

Con la selección, en tanto, debutó en 2017 con 18 años y desde entonces disputó 20 partidos y marcó cuatro goles.

SEGUIR LEYENDO