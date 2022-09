PSG planea renovar el contrato de Lionel Messi por dos años: la respuesta del argentino vinculada a la Selección

PSG busca extender el vínculo con Lionel Messi (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Pese a los arribos de Vitinha, Fabián Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanches, Nordi Mukiele y Hugo Ekitiké, Paris Saint Germain redondeó un mercado de pases que estuvo lejos de ser el esperado y que expuso las internas entre el director técnico, el encargado del fútbol y Antero Enrique, ex director deportivo del club y con buenos lazos con el presidente del club que fue encargado del “operativo salida” de varios futbolistas que fueron declarados prescindibles.

Para que no suceda algo similar, el club de la capital francesa ya comenzó a trabajar desde ahora para extender los vínculos de cinco de sus principales figuras: Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Lionel Messi y Sergio Ramos.

Según devela L’Equipe, el encargado de llevar adelante estas tratativas es Luis Campos y catalogan los casos del argentino (35 años) y el defensor español (36), como “urgentes”, que que sus vínculos concluyen a mediados del 2023. El rotativo francés afirma que la Pulga, a diferencia del ex marcador central del Real Madrid, tiene una opción de un año más, que se puede activar con el acuerdo de ambas partes.

La información que llega desde Francia marca que “todo el club se ha mostrado muy satisfecho con el rendimiento de Messi y Ramos y su implicación en el proyecto puesto en marcha. Si la mezcla entre experiencia, competitividad y exigencia de los dos hombres sigue siendo buena, el portugués no se abstiene de ofrecerles una prórroga de dos años”.

No obstante, un dato no menor es que el capitán de la selección argentina “pospuso cualquier discusión sobre su futuro hasta después de la Copa del Mundo”. El rosarino quiere tener la cabeza enfocada en Qatar 2022, donde los de Lionel Scaloni enfrentarán a Arabia Saudita, México y Polonia en el Grupo C. Lionel Messi, en lo que va de la temporada, lleva cuatro goles y siete asistencias (figura al tope de este apartado en la Ligue 1) en nueve presentaciones.

Los casos más avanzados son los de Marco Verratti (29) y Marquinhos (28), cuyos contratos finalizan en junio de 2024. El mencionado medio sostiene que ambos futbolistas ya habían comenzado las charlas con la antigua dirección deportiva y que el marcador central brasileño podría firmar en el corto plazo hasta 2027. En los próximos días también habrá reuniones con Presnel Kimpembe, quien ya declaró públicamente sus ganas de continuar en la institución.

