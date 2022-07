No llegó a jugar un partido completo como profesional, aún no hizo goles y fue elegido para reemplazar a Lewandowski en el Bayern Múnich

Con 17 años, el delantero tendrá la responsabilidad de reemplazar a la leyenda del club

La partida de Robert Lewandowski al Barcelona dejó un vacío muy grande en el ataque del Bayern Múnich. Es que el legendario goleador polaco continuará su carrera en el Barcelona luego de firmar su contrato con la entidad catalana a cambio 45 millones de euros fijos y 5 en variables durante las próximas cuatro temporadas.

Lo llamativo fue que la entidad alemana apostó por un adolescente que todavía no cuenta con un partido completo como profesional y aún no ha marcado goles durante sus primeros pasos en las grandes ligas. Según anunció el club bávaro a través de un comunicado oficial, el francés Mathys Tel, procedente de Rennes, será el encargado de ocupar el lugar que dejó vacante Lewandowski. Así, el joven de 17 años arribó su llegada a cambio de una cifra cercana a los 30 millones de euros (30,6 millones de dólares).

“El Bayern Múnich es uno de los mejores equipos del mundo. Estoy muy ilusionado con este maravilloso reto y lo daré todo por este club”, dijo el flamante refuerzo ante la prensa local luego de realizarse los estudios médicos.

Los campeones de la Bundesliga no dieron detalles sobre la extensión del contrato o lo que pagaron por la transferencia. Sin embargo, la revista Kicker informó que el club alemán realizó una inversión inicial de 15 millones de euros (15,3 millones de dólares), y que el resto corresponde a variables por partidos disputados y otros logros deportivos.

“Es un futbolista joven con mucho talento, capacitado para desempeñarse en muchas posiciones, como centrodelantero y de extremo. Es muy rápido, fuerte, y con todo su físico, es bueno para defender. También tiene un excelente desborde”, comentó el técnico del elenco que aspira a conquistar la séptima Champions League, Julian Nagelsmann.

Durante la gira de pretemporada por Estados Unidos, el estratega resaltó además que Tel no llega para ser el sustituto directo de Robert Lewandowski. En su intento por quitarle presión a la nueva incorporación, el entrenador aseguró que el chico de 17 años “no es el sucesor de Lewy”. “Me parece que es normal que se hable por su edad y su experiencia en el fútbol profesional. Pero podría llegar a ser uno de los mejores delanteros y ese es nuestro objetivo. O mejor dicho, ese es nuestro plan”, argumentó.

Tel disputó 10 partidos (no todos oficiales) en el primer equipo de Rennes y todavía no ha podido anotar goles. Pero sus prestaciones en torneos juveniles (incluyendo la consagración como campeón europeo Sub17 y capitán de Francia el mes pasado) captaron la atención de los clubes más importantes de Europa. “Tel es un futbolista muy interesante y al que veníamos siguiendo desde hace tiempo”, completó el director ejecutivo del Bayern Múnich Oliver Kahn. Sin dudas, en Alemania se ilusionan con tener al nuevo bombardero.

