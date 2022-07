El guiño de uno de los hijos de Simeone ante los rumores que vinculan a Cristiano Ronaldo con el Atlético Madrid

Cristiano Ronaldo enfrentando al Atlético Madrid, otro club que suena para su futuro (REUTERS/Javier Barbancho)

El futuro de Cristiano Ronaldo es una de las novelas del mercado de pases en Europa. El artillero portugués quiere irse del Manchester United y por eso no se presentó a la pretemporada del club inglés que se encuentra en un gira por Melbourne, Australia. La alternativa que sonó por estas horas para el delantero es el Atlético Madrid que dirige Diego Simeone y uno de sus hijos dio una señal sobre el tema que ilusiona a los hinchas colchoneros.

CR7 tiene contrato hasta junio de 2023 con el United, pero su intención de emigrar pasaría por poder jugar la Champions League, ya que los Diablos Rojos competirán en la Europa League. A sus 37 años, terminó el pasado ejercicio con 18 goles en su retorno al elenco británico luego de cuatro años en la Juventus.

A Cristiano lo entusiasmaría seguir en un equipo competitivo como suele ser el elenco dirigido por el Cholo, quien a su vez habría dado su aprobación para contar con el delantero y sabe que incorporar al lusitano rompería el mercado y sería un golpe de efecto de cara a la venidera temporada. Si bien jugó nueve años en el Real Madrid, al jugador lo seduciría poder estar bajo las órdenes de un entrenador exigente como Simeone y más en el umbral del Mundial de Qatar 2022, que comenzará en cuatro meses.

El like de Gianluca Simeone al tuit que menciona la posibilidad de que CR7 llegue al Atlético Madrid. El hijo del DT juega en el Xerez de España

En este contexto, el periodista Manu Surasky publicó en su cuenta de Twitter la posibilidad de que Cristiano se sume al Atlético Madrid y uno de los hijos del Cholo, Gianluca, acompañó esa idea con un like. En ese posteo se informa que “Jorge Mendes, agente de CR7 -también de su compatriota João Félix- presiona para que CR7 llegue al Metropolitano”.

Sin embargo, el tema resultaría complicado por el aspecto económico y el actual director técnico del United, Erik ten Hag, es optimista para que CR7 siga junto a ellos y esté disponible para el primer partido de Premier League, el 7 de agosto frente al Brighton. Así lo manifestó el estratega neerlandés en rueda de prensa en Melbourne y hasta se refirió a la posibilidad de que extienda el vínculo con el club por otro año. “A Cristiano le queda un único año de contrato. Estoy bien informado, también hay una opción para que su contrato se amplíe hasta 2024″, aseguró.

Además, ten Hag indicó que no le preocupa la ausencia de Cristiano, quien se está entrenando por su cuenta. “Creo que todos conocemos a Ronaldo, todos sabemos que es un profesional de primer nivel y que estará en forma. Esto es lo que menos me preocupa”, aclaró, aunque no pudo confirmar si el portugués se sumará a los entrenamientos la próxima semana, ya en la ciudad deportiva de Carrington. “No lo puedo decir, no lo sé”, aceptó.

El Cholo Simeone lo sufrió a CR7 en su época con el Real Madrid y habría dado su aprobación para incorporarlo al equipo colchonero (Reuters)

En el caso de que CR7 retorne, consultado sobre si podría adaptarse a su forma de juego por la presión alta que ejercen sus equipo, Ten Hag respondió que “es capaz de hacer eso. Lo ha demostrado todo durante su carrera. Conocida es mi exigencia. Quiero jugar de una forma determinada, un gran jugador puede contribuir a ello, y en nuestra plantilla tenemos a Ronaldo, que es uno de los mejores”.

En los últimos días se conoció que Cristiano Ronaldo fue ofrecido al PSG, pero fue rechazado en el equipo que tiene como máxima figura a Lionel Messi. Tampoco lo quiso el Bayern Múnich. Por otro lado, recibió una millonaria oferta por 300 millones de euros de Arabia Saudita, algo que no prosperó.

Las horas pasan y comenzó la cuenta regresiva para el comienzo de los campeonatos en Europa, donde por ahora no se sabe de forma concreta dónde jugará Cristiano Ronaldo la próxima temporada.

