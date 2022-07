¿Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid? El rumor que mantiene en vilo a España y la divertida reacción de Ibai

El cuadro dirigido por Diego Simeone eliminó al Manchester United de la Champions League en la última edición (Foto: Reuters)

El nombre de Cristiano Ronaldo como posible refuerzo viene rebotando entre distintos clubes importantes del continente en las últimas semanas. El futuro del portugués es una verdadera incógnita y, más allá de la llegada de Erik ten Hag a los Red Devils, el delantero estaría evaluando no permanecer en Manchester. El nombre del luso llegó a la carpeta de diversos directores deportivos, pero ya hubo tres que descartaron integrarlo a sus filas: Chelsea, Bayern Múnich y el París Saint Germain de Lionel Messi.

Según el diario español Marca, al Atlético de Madrid le apareció sobre el escritorio la posibilidad concreta de entrar en negociaciones con el cuadro de la Premier League para fichar a CR7. Si bien desde los despachos ubicados en el estadio Wanda Metropolitano descartan la posibilidad por cuestiones económicas, desde el lado del futbolista siguen alimentando la posibilidad de un regreso a España pero con la camiseta rojiblanca ya que el goleador quiere estar en “un equipo de Champions”.

El principal argumento que plantean los dirigentes del club dirigido por Diego Simeone, es la complejidad que vienen manejando para cerrar al lateral argentino Nahuel Molina Lucero. Esta tratativa muestra la billetera ajustada que maneja la institución de cara a la próxima temporada. Otra de las trabas es la gran cantidad de delanteros que actualmente tiene el Atleti, al nivel que buscarían la salida de alguno de los cinco nombres: Joao Félix, Ángel Correa, Antoine Griezmann, Matheus Cunha y Álvaro Morata.

El comentario de Ibai sobre los rumores que vincularon a Cristiano Ronaldo con el Atlético de Madrid

Uno de las grandes personalidades que reaccionó a la posible llegada de Ronaldo al Atlético de Madrid fue Ibai Llanos, reconocido streamer e hincha del Real Madrid. “No creo que el mismo verano en el que no vienen al Madrid ni Mbappé ni Haaland, el Barcelona fiche a Lewandowski y el Atleti a Cristiano, ¿no? No creo que me jodan así el verano, ¿no?”, redactó en su cuenta de Twitter con tono de sarcasmo e indignación.

Mientras tanto, en Inglaterra esperan con los brazos cruzados y miran la novela desde lejos. La alternativa de quedarse en el conjunto británico no parece pesar demasiado en la balanza del portugués. Pese a que Erik ten Hag, el nuevo conductor del Manchester United que proviene del Ajax multicampeón de los Países Bajos, confía tenerlo en sus filas para afrontar la competición doméstica, la Europa League y las copas nacionales, el club le impuso un ultimátum. Si no se incorpora a las prácticas en el corto plazo, empezarán las gestiones para terminar el vínculo que los une.

Los Red Devils solo atinaron a emitir un solitario comunicado ofreciendo los motivos por los que el delantero no asistió a la gira de pretemporada por Tailandia y Australia: “Se le ha concedido un tiempo libre adicional para tratar un problema familiar”. Mientras Cristiano medita su futuro, uno de los equipos potencia de Europa decidió ponerle fin a las versiones y en paralelo se refuerza para la próxima temporada con grandes nombres como Lisandro Martínez.

