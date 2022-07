Paulo Dybala firmará con la Roma: los llamados de Mourinho y Totti que cambiaron el curso de las negociaciones

Paulo Dybala se decidió por la Roma y ya aterrizó en Portugal para unirse a la pretemporada de sus compañeros

“Paulo, realmente quiero tenerte conmigo. Nos divertiremos juntos. Y ganaremos”. Fue José Mourinho el encargado de torcer la voluntad de Paulo Dybala para quedarse con una de las grandes joyas gratuitas que hubo disponibles en este mercado de pases. El atacante argentino dudaba en firmar por la Roma, un equipo que no jugará la Champions League. Incluso, la oferta del Napoli sobre la mesa tenía varios condimentos deportivos, emocionales y económicos que parecían más atractivos. Pero The Special One sacó a relucir su poder de seducción y la Joya se decidió.

Así lo relató el diario italiano Corriere dello Sport, que aseguró que Mou estuvo muy involucrado en las tratativas a punto tal que días atrás decidió llamar al futbolista de 28 años para convencerlo. No fue el único: el mítico Francesco Totti también se comunicó para decirle que estaba “feliz” de tenerlo como heredero de la número 10. “Ayer por la noche, de hecho, el mensaje de Totti llegó al teléfono de Dybala para empujarlo a decir que sí definitivamente”, aclaró el mismo medio.

Paulo, que se marchó de la Juventus entre lágrimas meses atrás luego de no alcanzar un acuerdo para renovar el contrato, desembarcó este lunes en Portugal para hacerse los exámenes médicos, firmar el contrato y conocer a sus nuevos compañeros que están de pretemporada en la ciudad costera de Albufeira. “Estoy muy feliz de estar aquí con la Roma”, dijo ante Sky Sport cuando apareció por el aeropuerto portugués. “Sorpresa”, se limitó a decir cuando le consultaron sobre la posibilidad de calzarse el dorsal 10 en la espalda.

Luego de siete temporadas en Juventus donde obtuvo 12 títulos y gritó 115 goles, el ex Palermo de Italia e Instituto de Córdoba dudaba. Tenía el pase en su poder y varios pretendientes. Inter se había mostrado como un claro candidato a ficharlo, pero las tratativas se habían estancado durante los últimos días. Napoli, con toda el aura de Diego Maradona, le había colocado sobre la mesa una suculenta oferta económica y la posibilidad de disputar la Champions League. Pero Roma hizo el trabajo fino.

Los dirigentes se instalaron en su casa durante las últimas horas para negociar el trazo detallado de su contrato. Según los medios italianos, percibirá entre 4.5 y 5 millones de euros netos por temporada durante los próximos tres años, aunque habrá bonificaciones –algunas muy “fáciles”– que le permitirán escalar hasta los 6 millones. Además, le agregaron un detalle clave para convencerlo: la cláusula de salida será baja para permitirle marcharse si aparece alguna oferta tentadora en el futuro o si el equipo no cumple las expectativas en lo deportivo. La Gazzetta dello Sport especula con que su gatillo de salida rondaría los 20 millones de euros, una cifra más que accesible para fichar a un futbolista de su talla.

The Especial fue “decisivo con la llamada telefónica” para convencerlo, aclaró Corriere. Pero no quedó allí su parte: “El primero en enterarse fue José Mourinho, quien siguió despierto desde Portugal el desarrollo de la negociación y alrededor de las 2 recibió un Whatsapp de Joya, quien le anunció su elección”, afirmaron las periodistas Fabiana Dalla Valle y Chiara Zucchelli en Gazzetta.

El combinado de la capital tenía en sus planes al ex Manchester United Jesse Lingard, que también está con el pase en su poder, o al mediocampista croata del Atalanta Mario Pasalic si Dybala no daba su visto bueno.

Sin embargo, el futbolista argentino que debe pelear por su lugar en la lista que Lionel Scaloni preparará para el Mundial de Qatar de fin de año se inclinó por una entidad que viene de ganar la Conference League, una competencia que se inició la temporada pasada y es considerada de tercer orden detrás de la Champions y la Europa League. Precisamente este segundo certamen tendrá a la Roma como protagonista en la temporada que se avecina.

Los medios italianos ya empiezan a especular con el rol que tendrá Dybala en la formación y plantearon un once titular con Rui Patricio; Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibáñez, Mehmet Celik, Lorenzo Pellegrini, Nemanja Matic, Leonardo Espinazzola, Nicolo Zaniolo y Dybala.

