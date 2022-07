La lista de transferibles de Christophe Galtier en el PSG: los siete apuntados a abandonar el club

El nuevo entrenador del PSG quiere achicar la rotación del plantel (Foto: Reuters)

La nueva etapa del París Saint-Germain (PSG) comenzó con la presentación oficial de Christophe Galtier como entrenador. Acompañado por el presidente Nasser Al-Khelaifi, la incorporación técnica del campeón de la Ligue 1 tiene como objetivo acomodar varios aspectos del plantel para elevar la competitividad interna y ser uno de los candidatos a levantar la Champions League. Una de las primeras decisiones del francés será una depuración de nombres de cara a la temporada que arrancará el 6 de agosto.

Frente a los micrófonos, el protagonista de la jornada del martes anticipó sus planes. “Soy exigente, me gusta trabajar, pero sobre todo me gusta que los jugadores estén contentos. Para eso creo que hay que reducir la plantilla, lo hablamos mucho con la dirección deportiva. No se puede tener toda una temporada de jugadores que apenas juegan. Son infelices. Nos aseguraremos de encontrar el tamaño adecuado de la fuerza laboral para que todos puedan participar en esta temporada”.

Según el medio local Ouest France, para iniciar esta nueva etapa en su vida, el técnico de 55 años elaboró una lista de siete jugadores que no tendrá en cuenta. En la misma aparecen Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Ander Herrera, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer y Mauro Icardi.

Mauro Icardi no será tenido en cuenta por Galtier y comienza a analizar ofertas de cara al futuro (Foto: Reuters)

Entre los que ya tienen ofertas de distintos clubes, el que se destaca por encima del resto es el delantero argentino. El goleador tiene sondeos desde Italia, sobre todo por el recién ascendido Monza y también en Francia tuvo contactos con el OGC Nice. A su vez, Abdou Diallo confesó en su momento que quería dejar el club de la capital durante la ventana de transferencias en busca de continuidad y mayor protagonismo.

El hecho de que Christophe Galtier tiene en su mente una defensa con tres centrales, puede explicar estos posibles traspasos. El trabajo ya comenzó en el PSG y queda por ver si Luis Campos, director deportivo, junto al flamante entrenador logran construir una estructura fuerte de rotación antes del final del mercado de pases. La danza de salidas está a las puertas y varios soldados empezarán a abandonar el barco en las próximas semanas, al ritmo también de los rumores de llegada. Hasta ahora, solamente hay una cara nueva: el joven mediocampista portugués Vitinha.

Más allá de las palabras, también estuvieron los hechos. Galtier pidió adelantar el regreso de las vacaciones de los jugadores. Lionel Messi, Neymar y compañía, que en la previa tenían más días de descanso, ya se sumaron a la pretemporada del club que viajará a Japón para realizar runa gira antes del inicio de las acciones oficiales.

SEGUIR LEYENDO: